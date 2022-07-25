Скончались 34 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал сводку по текущей ситуации в стране на 25 июля. За минувшие в сутки в России выявили еще6 571 новый случай, скончались 34, выздоровели 4 234.

Первое место среди российских городов остается за Москвой, где суточный прирост составил 2133 человека, далее следуют Петербург и Московская область с 788 и с 433 новыми случаями.

В начала пандемии в РФ переболели 18 538 826 человек, умерли 382 189, выздоровели 17 942 908.