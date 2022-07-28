Вирус оборвал жизни 41 россиянина

В последние дни представители оперативного штаба по борьбе с COVID-19 отмечают постепенный рост заболеваемости опасным недугом. Впрочем, пока о новой мощной вспышке инфекции никто не заявляет. В целом, ситуация выглядит достаточно оптимистично: многие рассчитывают, что повторной эпидемии удастся избежать. За вчерашний день в нашей стране заразились 11 515 человек.



Чаще всего тяжелое течение недуга фиксируется в Златоглавой. Среди заболевших москвичей в госпитали забрали 287 человек. На втором месте – Культурная столица, стационарное лечение потребовалось 130 петербуржцам. Замыкает тройку антилидеров Подмосковье, там госпитализировали 110 инфицированных.

При этом за прошедший день медицинским умельцам удалось избавить от инфекции 5 018 пациентов. К сожалению, за тот же период скончался 41 человек.