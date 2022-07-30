Статистика по коронавирусу на 30 июля

Статистика по коронавирусу на 30 июля
Clara Margais/www.globallookpress.com
Скончались 43 человека

Оперативный штаб по боьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей заболеваемости в России на 30 июля. За сутки в стране выявили 12 248 новых случаев, умерли 43, выздоровели 6 209 россиян.

Первое место среди регионов за Москвой с 3888 случаями. Далее идут Петербург и Московская область, там выявили 1453 и 1309 зараженных за минувшие сутки.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 18 589 221 случай, скончались за весь период 382 395, выздоровели 17 969 342 человека.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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