Курс рубля
- Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля
868 новости
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с коронавирусом на 31 июля. За сутки от последствий, вызванных инфекцией, скончались 38 человек, выздоровели 6 056 россиян, заразились 12 498.
Первое место среди городов занимает Москва с 3773 случаями. Далее следуют Петербург и Московская область с 1596 и 1258 случаями.
С начала пандемии в стране выявили 18 601 719 случаев, умерли 382 433, выздоровели 17 975 398 россиян.
Китай уже во всеоружии
Компния обвинила Ригу в нарушениях условий отбора