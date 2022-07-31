Скончались 38 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с коронавирусом на 31 июля. За сутки от последствий, вызванных инфекцией, скончались 38 человек, выздоровели 6 056 россиян, заразились 12 498.

Первое место среди городов занимает Москва с 3773 случаями. Далее следуют Петербург и Московская область с 1596 и 1258 случаями.

С начала пандемии в стране выявили 18 601 719 случаев, умерли 382 433, выздоровели 17 975 398 россиян.