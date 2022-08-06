Впервые с марта: за сутки ковид в России нашли у почти 20 тысяч человек

Впервые с марта: за сутки ковид в России нашли у почти 20 тысяч человек
Фото: Mufid Majnun/unsplash.com
В стране продолжается рост заболеваемости

В России за сутки зарегистрировали еще 19 974 случая заражения коронавирусом. Показатель приблизился к 20 тысячам впервые с марта. Число госпитализаций составило 2 141, смертей – 46, а выздоровлений – 10 743.

Больше всего заражений в Москве – 5 997. Следом идет Санкт-Петербург с 2 303 случаями. Замыкает тройку Московская область, где обнаружили еще 2 072 больных.

Всего в России было выявлено 18 692 396 заражений ковидом за все время пандемии. Число выздоровлений доросло до 18 030 626, а смертей до 382 697.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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