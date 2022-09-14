В стране было зафиксировано более 20,2 млн заражений за последние два года

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в России за минушие сутки увеличилось на 51 735. Было госпитализировано с диагнозом COVID-19 4 481 человек. Выздоровели еще 50 251, а 98 скончались. Об этом сообщает Оперштаб по ковиду в стране.

По данным на 14 сентября, число заболевших в Москве составило 8 610, по Московской области обнаружили еще 1 660 больных. В Санкт-Петербурге выявили 3 623 зараженных.

Всего в России зафиксировано 20 208 878 случаев ковида. Выздоровело из них 19 195 104, а 385 628 скончались.

На фоне роста заболеваемости врачи рассказали, как отличить COVID-19 от гриппа. По их словам, по клиническому течению они практически не отличаются, передает "Радио 1", поэтому единственный способ выявить коронавирус – сдать ПЦР-тест.