Инфекция продолжает распространяться по территории нашей страны

В последнее время темпы прироста новых зараженных пресловутой коронавирусной инфекцией резко подскочили. Профильные специалисты внимательно следят за развитием ситуации и на регулярной основе предоставляют статистические данные по эпидемиологической обстановке. Так, за прошедшие сутки в нашей стране обнаружили 53 457 новых зараженных.



По печальной традиции, больше всего зараженных выявили в Белокаменной, среди москвичей обнаружили 5 994 новых носителей COVID-19. На втором месте – Северная столица, в Петербурге заболели 3 865 человек. Третье место досталось Воронежской области, там заразился 2 091 местный житель.

При этом медики делают все для того, чтобы спасти жизни пациентов, за сутки им удалось поставить на ноги 57 019 зараженных. К сожалению, судьба распорядилась так, что 106 человек скончались из-за тяжелого заболевания.

К слову, насморк может стать полезным в период обострения пандемии коронавируса, считает опытный медик Анча Баранова. Она напомнила, что вирус попадает в организм в основном через нос. Образование соплей создает естественный барьер для инфекции, передает телеканал "360".