Статистика по коронавирусу в России на 6 октября

Статистика по коронавирусу в России на 6 октября
Фото: unsplash.com
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Всего в стране было зафиксировано более 21,1 млн случаев болезни

Число суточных заражений в России на 6 октября составило 23 045. Количество госпитализций в связи с коронавирусом – 2 292. Зафиксировано еще 41 536 выздоровлений, а также 108 смертей, сообщает Оперштаб по ковиду. 

Количество больных COVID-19 в Москве увеличилось на 1 962, а по области их стало больше на 759. В Санкт-Петербурге было зафиксировано еще 1 465 заражений. 

Всего в стране за 2,5 года было выявлено 21 141 674 случая болезни. Из них 20 307 569 составляют выздоровления, а 387 887 – смерти. 

В Подмосковье дети, которые перенесли коронавирус, могут пройти специальную реабилитацию, которая будет длиться в течение двух недель. С 2020 года такое лечение получили более 2,3 тыс детей, сообщает телеканал "360"

Эксперты отмечают, что в последнее время коронавирус стал не таким агрессивным, как в самом начале пандемии. Однако опасность для людей с хроническими заболеваниями до сих пор сохраняется, передает RT

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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