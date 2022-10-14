В стране выздоровели люди более 20 млн раз

Количество новых заражений коронавирусом в России, по данным на 14 октября, составило 14 736. Было зафиксировано 1 750 госпитализаций, а также 27 520 выздоровлений и 99 смертей, связанных с ковидом. Об этом сообщает Оперштаб по распространению инфекции.

В Москве обнаружено еще 1 167 больных, а в Санкт-Петербурге – 963. Среди регионов по темпам прироста случаев инфекции лидирует Свердловская область, где выявили 1 092 заражения.

Всего в России подтверждено 21 278 816 случаев COVID-19. Выздоровления составляют 20 559 274, а смерти – 388 709.

На фоне снижения числа случаев тяжелого течения болезни в Кремле заявили, что ковидные ограничения вокруг Владимира Путина снижают во время зарубежных поездок, сообщает телеканал "360". Тем не менее, значительная часть мер продолжает действовать.