Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Количество новых заражений коронавирусом в России, по данным на 14 октября, составило 14 736. Было зафиксировано 1 750 госпитализаций, а также 27 520 выздоровлений и 99 смертей, связанных с ковидом. Об этом сообщает Оперштаб по распространению инфекции.
В Москве обнаружено еще 1 167 больных, а в Санкт-Петербурге – 963. Среди регионов по темпам прироста случаев инфекции лидирует Свердловская область, где выявили 1 092 заражения.
Всего в России подтверждено 21 278 816 случаев COVID-19. Выздоровления составляют 20 559 274, а смерти – 388 709.
На фоне снижения числа случаев тяжелого течения болезни в Кремле заявили, что ковидные ограничения вокруг Владимира Путина снижают во время зарубежных поездок, сообщает телеканал "360". Тем не менее, значительная часть мер продолжает действовать.
Лидер придумал способ обойти западные санкции
Американцы выдали новые подробности военных учений "Стойкий полдень"