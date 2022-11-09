Статистика по коронавирусу в России на 9 ноября

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Прирост заражений в последнее время уменьшается

Количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки в России составило 5 335. Было зарегистрировано 1 330 госпитализаций, вызванных развитием ковида у человека. Также выявили 8 492 случая выздоровлений и 62 смерти, сообщает Оперштаб по COVID-19. 

По данным на 9 ноября, в Москве суточное число заболевших составляет 1 124. В Московской области обнаружили еще 163 зараженных. Новые случаи болезни в Санкт-Петербурге составляют 277.

Всего в стране было выявлено более 21,4 млн заражений коронавирусом, из которых 20,8 млн – смертельные исходы, а 390 тыс – выздоровления.

Несмотря на падение заболеваемости, Владимир Путин призывает региональные власти не ослаблять контроль за ситуацией с распространением ковида. Об этом он заявил во время встречи с губернатором Тверской области, передает МИР 24

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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