Заболеваемость в стране продолжает падать

Оперативный штаб по ковиду зафиксировал 5 380 новых заражений в России за минувшие сутки. В больницы с подтвержденным диагнозом попали 1 219 граждан. Статистика выздоровевших пополнилась на 6 906 случаев, а число смертельных исходов составило 63.

Прирост заражений в Москве составил 1 041, по Московской области выявили 147 случаев коронавируса. В Санкт-Петербурге было выявлено 442 инфицирования.

Согласно общим данным на 16 ноября, всего в России выявили 21,5 млн заражений COVID-19, из которых 20,9 млн – выздоровления, а 391 тыс – смертельные исходы.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, показатель заболеваемости за неделю снизился на 6,5%. Значительная часть заражений – варианты "омикрона" BA.4 и BA.5. Также фиксируются единичные находки подварианта BQ.1, передает телеканал "360".