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Эпидемиологическая обстановка на территории нашей страны постепенно стабилизируется. Число новых заболевших снижается, все больше людей выздоравливают после заражения опасной инфекцией. Впрочем, пока рано говорить о полной победе над COVID-19. За минувшие сутки в нашей стране заболели еще
6 785
россиян.
По печальной традиции, наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Златоглавой. Московские эксперты отчитались о выявлении 1 390 новых носителей коронавирусной инфекции среди москвичей. На втором месте расположилась Северная столица, там заболели 626 петербуржцев. Третье место досталось Свердловской области, в этом регионе обнаружили 305 инфицированных.
Про этом за сутки медикам удалось поставить на ноги 5 865 зараженных. К сожалению, за 24 часа вирус послужил причиной смерти 58 пациентов.
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