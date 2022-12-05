Инфекция пока не отступает

Профильные медицинские специалисты сообщают, что ситуация с распространением пресловутой коронавирусной инфекции в нашей стране постепенно стабилизируется. Все меньше людей подхватывают коварную заразу. Однако пока COVID-19 не хочет покидать территорию РФ. Так, за прошедшие сутки в России заболели еще 5 667 человек.



Златоглавая остается в лидерах антирейтинга. За 24 часа в Москве выявили 958 новых носителей COVID-19. В Северной столице обнаружили 807 инфицированных петербуржцев. В Свердловской области заболели 314 местных жителей.

Также за прошедшие сутки медицинским экспертам удалось полностью вылечить 4 647 зараженных. К сожалению, судьба распорядилась так, что 52 пациента скончались из-за последствий инфицирования COVID-19.