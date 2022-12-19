Статистика по коронавирусу в России на 19 декабря

Общее число заболеваний перевалило за 21,7 млн

Прирост заражений коронавирусной инфекцией в России за сутки составил 6 341. В больницы с подтвержденным диагнозом попали 573 человека. Еще 5 564 выздоровлели, а 50 скончались, передает Оперштаб.

Всего, по данным на 19 декабря 2022 года, в стране было выявлено 21,7 млн случаев инфекции, из которых 21,1 млн – выздоровления. Погибшими от ковида считаются 393 тыс граждан.

В стране в конце осени зафиксировали рост числа заржений ОРВИ и гриппом. На этом фоне в некоторых регионах выпустили новые рекомендации для противодействия распространению инфекций. Особенно вопрос стоит остро в свете предстоящих корпоративов перед Новым годом. Врачи советуют разделять слишком больше компании на несколько групп и выбирать места на открытом воздухе, чтобы снизить риск заболевания, передает МИР 24.