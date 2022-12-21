Статистика по коронавирусу в России на 21 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 21 декабря
Фото: www.unsplash.com
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Распространение инфекции набирает обороты

К сожалению, в последнее время эпидемиологическая обстановка в нашей стране существенно ухудшилась. Профильные эксперты на ежедневной основе отчитываются о положении дел в этом вопросе. Так, только за прошедшие сутки в стране заразились 7 442 человека.

Больше всего инфицированных обнаружили медики российской столицы, среди москвичей заболели 1 929 человек. На втором месте – Культурная столица, петербургские эксперты отчитались о выявлении 1 157 новых зараженных. Третье место с показателем в 340 инфицированных досталось Свердловской области.

При этом за 24 часа медицинским экспертам удалось полностью вылечить 8 359 инфицированных. К несчастью, судьба распорядилась так, что 59 заболевших COVID-19 скончались.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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