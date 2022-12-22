Вирус продолжает распространяться по территории страны

В последнее время эпидемиологическая обстановка в нашем государстве вызывает определенную тревогу. Профильные эксперты ежедневно отчитываются о приросте новых зараженных. Известно, что за прошедшие сутки в нашей стране инфекцию подхватил еще 7 451 россиянин.



По печальной традиции, больше всего заболевших выявлено в столице России Москве. Медики Белокаменной отчитались о выявлении 1 709 инфицированных. Следом идет Северная столица, в Санкт-Петербурге заразились еще 1 006 местных жителей. Замыкает тройку Пермский край, там ряды зараженных пополнили 343 человек.

При этом за сутки медикам удалось полностью вылечить 9 243 инфицированных жителей нашей страны. К сожалению, судьба распорядилась так, что 54 пациента скончались из-за последствий COVID-19.