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В последнее время эпидемиологическая обстановка в нашем государстве вызывает определенную тревогу. Профильные эксперты ежедневно отчитываются о приросте новых зараженных. Известно, что за прошедшие сутки в нашей стране инфекцию подхватил еще 7 451
россиянин.
По печальной традиции, больше всего заболевших выявлено в столице России Москве. Медики Белокаменной отчитались о выявлении 1 709 инфицированных. Следом идет Северная столица, в Санкт-Петербурге заразились еще 1 006 местных жителей. Замыкает тройку Пермский край, там ряды зараженных пополнили 343 человек.
При этом за сутки медикам удалось полностью вылечить 9 243 инфицированных жителей нашей страны. К сожалению, судьба распорядилась так, что 54 пациента скончались из-за последствий COVID-19.
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