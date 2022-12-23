Статистика по коронавирусу в России на 23 декабря

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Скончались 57 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с эпидситуацией в России на 23 декабря. За сутки в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 57 человек, подхватили болезнь 7 409, выздоровели 8 275.

Первое место среди регионов остается за Москвой, где суточный прирост составил 1698 случаев, далее следуют Петербург и Свердловская область – по 1068 и 316 случаев соответственно.

С начала пандемии в России выявили 21 750 711, скончались 393 277, выздоровели 21 149 218 человек.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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