Статистика по коронавирусу в России на 19 января

Статистика по коронавирусу в России на 19 января
Фото: www.unsplash.com
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Вирус продолжает распространяться по территории нашей страны

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации продолжает вызывать беспокойство у медицинских специалистов и простых жителей нашей страны. Впрочем, в последнее время обстановка в этом вопросе более или менее стабилизировалась. Так, за вчерашний день в России обнаружили 5 914 новых инфицированных.

По печальной традиции, больше всего заболевших эксперты выявили в Белокаменной. В московских больницах получили 2 005 положительных тестов на пресловутую заразу. Второе место досталось Северной столице с показателем в 674 новых зараженных. Замыкает тройку антилидеров Московская область, там инфекцию подхватили 263 человека.

При этом доктора продолжают самоотверженно сражаться за жизни пациентов. Только за вчерашний день специалистам удалось полностью вылечить 5 154 зараженных. К сожалению, судьба распорядилась так, что 40 инфицированных умерли.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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