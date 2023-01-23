Скончался 41 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей эпидемиологической ситуации в России на 23 января. За сутки скончался 41 человек, подхватили инфекцию 4 719, выздоровели 3 640.

Первое место среди регионов остается за Москвой, где суточный прирост составил 1241 случай. Далее следуют Санкт-Петербург и Самарская область – по 664 и 193 случая за сутки соответственно.

С начала пандемии в РФ выявили 21 898 876 случаев инфицирования ковидом, умерли 394 735, выздоровели 21 310 166 россиян.

По информации телеканала "МИР 24", в Красноярском крае обнаружен штамм "цербер". В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что речь идет о генетической линии "омикрона". "Цербер" отличается большей контагиозностью, чем свой "родитель", однако переносится легче.