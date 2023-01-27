Статистика по коронавирусу в России на 27 января

Погиб еще 41 человек

Прирост заражений коронавирусной инфекцией за минувшие сутки составил 7 164. В больницы было доставлено 939 граждан, у которых ранее нашли ковид. Число выздоровевших увеличилось на 4 876, а погибших от последствий болезни на 41. Такую информацию приводит Оперативный штаб по коронавирусу в России.

Всего, по данным на 27 января 2023 года, было выявлено 21,9 млн заражений. Из них 21,3 составляют случаи выздоровления, а 394,9 тыс – летальные исходы.

Ученые утверждают, что самыми распространенными признаками постковидного синдрома за все время стали усталость, проблемы с памятью, а также нарушения работы мозга, сообщает RT.