Статистика по коронавирусу в России на 14 февраля

Погибло еще 35 граждан

Прирост заражений коронаиврусом за минувшие сутки в России составил 9 826. Было зарегистрировано 1 662 госпитализации, связанных с наличием болезни. Количество выздоровлений составило 10 420, а смертей 35. Об этом сообщает Оперштаб по ковиду.

Всего за все время пандемии в стране обнаружили 22 млн случаев COVID-19. Выздоровления из них составляют 21,4 млн, а летальные исходы 395,6 тыс.

Ранее в Конгрессе США начали расследование причин возникновения коронавируса. В ведомстве пояснили, что это необходимо для подготовки к появлению нового вируса и предотвращения этого, сообщает RT

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
новости партнеров

Раскрыты новые подробности смертельного удара Киева по Кадырову

Российская сторона, вероятно, не оставит покушение без ответа

Унижение Путина обернется для Украины страшными последствиями - СМИ

Киев предупредили об ответе Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей