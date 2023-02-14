Статистика по коронавирусу в России на 14 февраля

Погибло еще 35 граждан

Прирост заражений коронаиврусом за минувшие сутки в России составил 9 826. Было зарегистрировано 1 662 госпитализации, связанных с наличием болезни. Количество выздоровлений составило 10 420, а смертей 35. Об этом сообщает Оперштаб по ковиду.

Всего за все время пандемии в стране обнаружили 22 млн случаев COVID-19. Выздоровления из них составляют 21,4 млн, а летальные исходы 395,6 тыс.

Ранее в Конгрессе США начали расследование причин возникновения коронавируса. В ведомстве пояснили, что это необходимо для подготовки к появлению нового вируса и предотвращения этого, сообщает RT.