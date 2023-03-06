Статистика по коронавирусу в России на 6 марта

Статистика по коронавирусу в России на 6 марта
Фото: www.unsplash.com
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Вирус продолжает уносить жизни наших сограждан

Эксперты-статисты регулярно отчитываются о положении дел на коронавирусном фронте. К сожалению, темпы распространения заболевания не вселяют оптимизм. Как стало известно, только за прошедшие сутки в нашем государстве коварное заболевание подхватили еще 11 163 человека.

Самая сложная ситуация складывается в Златоглавой. Московские медики отчитались о заражении 1 588 местных жителей. На втором месте по числу новых заболевших находится Санкт-Петербург, там инфекция поразила организмы 1 386 человек. Третье место оказалось за Самарской областью, там заболели 590 россиян.

В тоже время медикам удалось полностью вылечить 9 166 носителей COVID-19. К сожалению, судьба распорядилась так, что 38 зараженных спасти не удалось.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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