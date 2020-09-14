Смешные анекдоты на 15 сентября

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– Слышал про Пашку? Он, оказывается, бизнесмен. Руководит собственной фирмой на несколько тысяч работников.
– Вообще-то, у него своя пасека. Пчел он держит.
– Ваша честь, мне бы хотелось заменить адвоката.
– А чем вас этот не устраивает?
– Да он не проявляет никакого интереса к моему делу.
Судья обращается к адвокату:
– Вы можете что-то возразить?
– А, что?! Повторите, пожалуйста, вопрос, я прослушал.
– Пап, пап, а три минуты – это долго?
– Ну, сынок, это зависит от того, по какую сторону двери туалета ты находишься.
– Здравствуйте! Мне нужно забрать посылку.
Женщина, не отрываясь от газеты:
– Встаньте в очередь.
– Но ведь…
– Встаньте в очередь!
Через некоторое время мужчина выходит из себя и плюет в сторону работницы почты.
– Вы что, с ума сошли?! Я сейчас полицию вызову, и вас заберут в отделение!
– А с чего вы взяли, что это я? Здесь же много народу.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены