Смешные анекдоты на 15 сентября

Смешные анекдоты на 15 сентября
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Подборка свежих шуток от "Утро.ру" зарядит позитивом на целый день
  • Разговор двух знакомых.

– Слышал про Пашку? Он, оказывается, бизнесмен. Руководит собственной фирмой на несколько тысяч работников.

– Вообще-то, у него своя пасека. Пчел он держит.

  • Действие происходит в суде.

– Ваша честь, мне бы хотелось заменить адвоката.

– А чем вас этот не устраивает?

– Да он не проявляет никакого интереса к моему делу.

Судья обращается к адвокату:

– Вы можете что-то возразить?

– А, что?! Повторите, пожалуйста, вопрос, я прослушал.

  • Мальчик спрашивает у отца.

– Пап, пап, а три минуты – это долго?

– Ну, сынок, это зависит от того, по какую сторону двери туалета ты находишься.

  • Мужчина приходит в почтовое отделение. В помещении – ни души. Только за одним из приемных отделений сидит женщина и читает газету.

– Здравствуйте! Мне нужно забрать посылку.

Женщина, не отрываясь от газеты:

– Встаньте в очередь.

– Но ведь…

– Встаньте в очередь!

Через некоторое время мужчина выходит из себя и плюет в сторону работницы почты.

– Вы что, с ума сошли?! Я сейчас полицию вызову, и вас заберут в отделение!

– А с чего вы взяли, что это я? Здесь же много народу. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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