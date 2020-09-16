Смешные анекдоты на 17 сентября

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– Скажите, а почему у вас в салоне так неприятно пахнет?
– Ну а что вы хотели? Сто лошадей как-никак!
– Смотри, смотри, падающая звезда!
– Быстрее загадывай желание.
– Я бы хотела, чтобы ты взял меня в жены…
– Ой, а звезда-то обратно полетела.
– Любимая, что у нас сегодня на ужин?
– Можешь есть все, что найдешь в холодильнике.
– Моя ж ты хозяюшка! Небось сама лед приготовила?
– Вот бы нам завести свинью! Голодать не будем – тут тебе и сало, и мясо.
– Ты что, с ума сошел? Здесь мало места, да еще и неприятный запах…
– Ничего, она быстро привыкнет.
– Прошу открыть ваш бумажник.
– Может быть, вы имели в виду багажник?
– Тьфу, перепутал. Всегда работаю на опережение.
– Мне, пожалуйста, вон того огромного карпа.
– Вот, возьмите.
– Только одна просьба: вы не могли бы бросить рыбу из-за прилавка?
– Для чего?
– Тогда я всем скажу, что я своими руками ее поймал.
Преемник Абэ намерен сохранить прежний курс