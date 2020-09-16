Смешные анекдоты на 17 сентября

Смешные анекдоты на 17 сентября
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Зарядиться позитивом на весь день помогут шутки и приколы от "Утро.ру"
  • Пассажир обращается к таксисту:

– Скажите, а почему у вас в салоне так неприятно пахнет?

– Ну а что вы хотели? Сто лошадей как-никак!

  • Влюбленная пара гуляет ночью в парке. Девушка задумчиво смотрит в небо и тут же восклицает:

– Смотри, смотри, падающая звезда!

– Быстрее загадывай желание.

– Я бы хотела, чтобы ты взял меня в жены…

– Ой, а звезда-то обратно полетела.

  • Муж обращается к жене:

– Любимая, что у нас сегодня на ужин?

– Можешь есть все, что найдешь в холодильнике.

– Моя ж ты хозяюшка! Небось сама лед приготовила?

  • Разговор двух студентов:

– Вот бы нам завести свинью! Голодать не будем – тут тебе и сало, и мясо.

– Ты что, с ума сошел? Здесь мало места, да еще и неприятный запах…

– Ничего, она быстро привыкнет.

  • Гаишник останавливает машину. Обращается к водителю:

– Прошу открыть ваш бумажник.

– Может быть, вы имели в виду багажник?

– Тьфу, перепутал. Всегда работаю на опережение.

  • Подходит рыбак в витрине со свежей рыбой. Говорит продавцу:

– Мне, пожалуйста, вон того огромного карпа.

– Вот, возьмите.

– Только одна просьба: вы не могли бы бросить рыбу из-за прилавка?

– Для чего?

– Тогда я всем скажу, что я своими руками ее поймал. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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