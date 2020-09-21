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В ОНН прервали речь представителя Крыма из-за слов о полуострове, а на Украине раскрыли план возвращения Донбасса – эти и другие новости в ежедневной подборке новостей.
Политика
Американцы угрожали Германии по поводу "Северного потока – 2" незадолго до того, как всплыла история с "отравлением" Навального. Об этом рассказали в самой ФРГ.
Владимир Путин не переносит Александра Лукашенко, считает зарубежный эксперт. Российский лидер хочет, чтобы президент Белоруссии скорее покинул свой пост, однако в этом есть некоторые трудности.
На Украине намерены вернуть Донбасс и Крым.
В Крыму решили обратиться с жалобой в ООН из-за водной блокады, устроенной Украиной. Однако, когда представители полуострова начали говорить, их резко прервали.
Отношения между Россией и Германией сильно испортятся после ухода Меркель – все возможные преемники настроены крайне русофобски.
Речь Путина, которая прозвучит во время выступления в ОНН, будет направлена на Запад. При этом, по мнению эксперта, она довольно эффективно подействует на эти страны.
В Америке признали ДНР и ЛНР.
Армия
В США строят планы силового захвата Калининграда.
Американцы нашли загадочный российский самолет для Китая.
Торпеду "Шквал" признали непревзойденной в мире.
Жизнь
В ПФР раскрыли подробности оформления пенсии в 75 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов тайно обручился с новой возлюбленной после того, как четыре месяца назад объявил о разрыве с женой. У новой избранницы довольно влиятельная семья.
Дана Борисова рассказала, как складывается личная жизнь Цымбалюк-Романовской после разрыва с Шалапиным и Джигарханяном.
Леонида Агутина застали с молодой девушкой. Подозревают, что артист изменяет жене.
Дивизия Дзержинского готова в любой момент выполнить приказ по оказанию помощи своим коллегам в Республике
Между тем, реально вразумить некоторых политиков зарубежных стран можно лишь при помощи кувалды, считает известный "знаток"