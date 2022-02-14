Милый персидский кот забрался в мусорное ведро и рассмешил пользователей Сети

Милый персидский кот забрался в мусорное ведро и рассмешил пользователей Сети
Фото: pixabay.com
Питомец закрылся в урне, как бы намекая, что хочет побыть в одиночестве

Кошки обладают особым талантом заполнять собой различные емкости и пространства: коробки, посуду, ящики и пакеты.

Хвостатый герой данного ролика не стал исключением. В Сети появилось короткое видео, на котором домашний кот в зеленом ошейнике забирается в пустое мусорное ведро. Крышка урны закрывается, и из-под нее виднеется только черный хвост, который также быстро скрывается в ведре.

Хозяин пушистика поднимает крышку, чтобы вызволить его из ловушки, однако питомец явно не чувствует себя пойманным. Он возмущенно приподнимается и лапой захлопывает крышку обратно. 

"Я один хочу побыть! Закрывай и иди отсюда!" – гласит подпись. 

Возможно, котик и правда решил таким образом отдохнуть от повседневности и побыть в тишине. 

Пользователи соцсети оценили ролик, назвав персидского кота "милашкой". Один из комментаторов посетовал, что хозяевам придется отмывать урну от кошачьей шерсти. 

Ранее пользователей порадовала хаски, уклоняющаяся от расчески. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей