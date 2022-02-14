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Кошки обладают особым талантом заполнять собой различные емкости и пространства: коробки, посуду, ящики и пакеты.
Хвостатый герой данного ролика не стал исключением. В Сети появилось короткое видео, на котором домашний кот в зеленом ошейнике забирается в пустое мусорное ведро. Крышка урны закрывается, и из-под нее виднеется только черный хвост, который также быстро скрывается в ведре.
Хозяин пушистика поднимает крышку, чтобы вызволить его из ловушки, однако питомец явно не чувствует себя пойманным. Он возмущенно приподнимается и лапой захлопывает крышку обратно.
"Я один хочу побыть! Закрывай и иди отсюда!" – гласит подпись.
Возможно, котик и правда решил таким образом отдохнуть от повседневности и побыть в тишине.
Пользователи соцсети оценили ролик, назвав персидского кота "милашкой". Один из комментаторов посетовал, что хозяевам придется отмывать урну от кошачьей шерсти.
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