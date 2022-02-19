Девушка установила скрытую камеру и пришла в шок от поступка парня

Девушка установила скрытую камеру и пришла в шок от поступка парня
Фото: pixabay.com
Дама не ожидала такого от возлюбленного

Пользователь TikTok под ником bigpolya решила устроить любимому проверку. Девушка поставила скрытую камеру и ушла, чтобы потом узнать, чем занимается парень в ее отсутствие.

Блогерша спрятала камеру, включила запись, оделась и ушла. Пришел наконец через какое-то время молодой человек, снял куртку и положил телефон на стол. Тут началось самое интересное: парень опустился на четвереньки и начал совершать невообразимые изгибы. Автор призналась, что молодой человек ее очень удивил.

"Увиденное просто повергло меня в шок", – призналась Полина в выложенном видео.

Многих комментаторов ролик удивил – некоторые пользователи и пользовательницы заявили, что ожидали чего угодно, но только не таких странных и безумных телодвижений.

@bigpolya

Это треш😱

♬ оригинальный звук - Полина Клюева

"Выплевывает комок шерсти", "Ожидала чего угодно, но только не это", "Это он отрыгивал шерсть", "Я, когда дома остаюсь, начинаю драться с воздухом. И ничего такого", "Чую постановку", "А в чем прикол таких движений?", "Я думал, все закончится изменой", "Хорошо что закончилось этим, а не чем-то другим", "У меня так собака каждое утро делает", – пишут под выложенным роликом, набравшим почти 200 тысяч "лайков".

Многие, кстати, заметили, что парень на ролике выполнял движения, весьма напоминающие упражнение "кошка" – встал на четвереньки и начал выгибать спину, чтобы размять свой одеревеневший позвоночник и разогреть спину.

А до этого мы делились не менее забавным роликом – девушка разговаривает со своим молодым человеком во сне. Сам возлюбленный снимает все происходящее на камеру.

Источник: TikTok ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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