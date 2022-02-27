Пользователи принялись ностальгировать об ушедшей эпохе

Нестандартный предмет, который увидели пользователи Сети на опубликованном фото советской кухни, крайне заинтересовал комментаторов. Многие принялись ностальгировать после увиденной фотографии, которая, как оказалось, сделана еще в 1950-х годах.

На фотографии можно заметить еще необжитую кухню в здании Московского государственного университета – стоит обеденный стол, плита и мойка. Именно на последнюю в комментариях обратили внимание читатели. Мойка была с двумя отделениями – одна предназначена на мытья продуктов питания, а другая под грязную посуду.

Некоторые пользователи в ленте комментариев сообщили, что у них до сих пор дома в ходу очень похожая модель, которая и по сей день исправно служит. А другие сообщили, что пользовались подобной мойкой и до капитального ремонта – расставаться было очень сложно, но, увы, пришла пора менять трубы, призналась одна женщина.

Некоторые оценили аскетизм, царящий на кухне в общежитии передового вуза страны в послевоенное время. Однако отдали должное тем, кто решил установить две мойки: в одну можно класть грязную посуду, в другой – чистить продукты для приготовления.

Остальным же приглянулся дизайн раковины, который сейчас можно посчитать винтажным.

"У меня мойка такая же до сих пор. Плита была тоже такая, но заменили в 74-м вместе с газовыми трубами, централизованно", "В главном здании и сейчас так! Это кухня профессорской квартиры", "Очень эргономично кстати все, аскетично, есть в этом красота", "Хочу такую мойку", – пишут в комментариях.

Ранее "Утро" рассказывало, какие советские продукты славятся в Соединенных Штатах вот уже несколько десятков лет.