Жители Можайска помогли потерявшей продукты в магазине пенсионерке

Мир не без отзывчивых людей

Пользовательница социальных сетей опубликовала пост, в котором призвала помочь пенсионерке из Можайска – та забыла продукты, купленные в одном из местных магазинов. Автор призвала пользователей обратить внимание на ситуацию, если тем пожилая женщина попадалась на глаза.

Девушка в посте обратилась к пользователям, попросив написать ей, если всплывет какая-то информация о забывшей продукты бабушке. 

Довольно быстро нашлись те, кто даже знал имя пенсионерки. А еще один комментатор даже подсказал номер квартиры. Неравнодушные люди помогли доставить продукты по нужному адресу, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: ВКонтакте • Требует проверки
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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