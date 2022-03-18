Мир не без отзывчивых людей

Пользовательница социальных сетей опубликовала пост, в котором призвала помочь пенсионерке из Можайска – та забыла продукты, купленные в одном из местных магазинов. Автор призвала пользователей обратить внимание на ситуацию, если тем пожилая женщина попадалась на глаза.

Девушка в посте обратилась к пользователям, попросив написать ей, если всплывет какая-то информация о забывшей продукты бабушке.

Довольно быстро нашлись те, кто даже знал имя пенсионерки. А еще один комментатор даже подсказал номер квартиры. Неравнодушные люди помогли доставить продукты по нужному адресу, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".