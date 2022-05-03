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Европарламент призвал Российскую Федерацию вернуть гражданские суда, которые ранее были перерегистрированы в отечественном реестре, "законным владельцам". Соответствующее требование содержится в проекте резолюции, который ЕП планирует принять в ходе пленарной сессии.
В документе указывается, что РФ якобы нарушила нормы международного законодательства гражданской авиации (Чикагской конвенции), приняв закон, направленный на принуждение к перерегистрации судов, взятых в лизинг у иностранных организаций, в российском реестре.
Депутаты заявляют, что эксплуатация таких судов опасна для пассажиров, так как использование перерегистрированных судов не гарантирует соблюдение всех установленных требований безопасности.
Позднее в Росавиации заявили, что российское законодательство в полной мере обеспечивает соблюдение Чикагской конвенции и не принуждает отечественных эксплуатантов, перерегистрация судов самолетов в реестр РФ также не снижает соблюдений безопасности при полете судов.
Напомним, в настоящее время действует запрет на поставки из ЕС в Россию запчастей для гражданских судов. Евросоюз также обязал лизингодателей отказаться от контрактов с российскими компаниями – под удар попало техобслуживание и страхование судов.
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