Брюссель ищет способы лишить РФ коммерческой авиации

Европарламент призвал Российскую Федерацию вернуть гражданские суда, которые ранее были перерегистрированы в отечественном реестре, "законным владельцам". Соответствующее требование содержится в проекте резолюции, который ЕП планирует принять в ходе пленарной сессии.

В документе указывается, что РФ якобы нарушила нормы международного законодательства гражданской авиации (Чикагской конвенции), приняв закон, направленный на принуждение к перерегистрации судов, взятых в лизинг у иностранных организаций, в российском реестре.

Депутаты заявляют, что эксплуатация таких судов опасна для пассажиров, так как использование перерегистрированных судов не гарантирует соблюдение всех установленных требований безопасности.

Позднее в Росавиации заявили, что российское законодательство в полной мере обеспечивает соблюдение Чикагской конвенции и не принуждает отечественных эксплуатантов, перерегистрация судов самолетов в реестр РФ также не снижает соблюдений безопасности при полете судов.

Напомним, в настоящее время действует запрет на поставки из ЕС в Россию запчастей для гражданских судов. Евросоюз также обязал лизингодателей отказаться от контрактов с российскими компаниями – под удар попало техобслуживание и страхование судов.