Малыш чувствует себя хорошо

Второй за год верблюжонок родился в этнопарке "Кочевник" в Сергиево Посаде. Родителями стали верблюды Нюша и Алтай.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", на свет появился мальчик. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, уже активно бегает и играет.

Это десятый верблюжонок, который родился в этнопарке за все время. Всего в "Кочевнике" проживает 16 верблюдов.