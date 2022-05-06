Женщина не забывает о правилах безопасности

Пожилая дама из Раменского стала звездой соцсетей – 74-летняя женщина предпочитает передвигаться по городу на электросамокате, чем очень удивляет местных жителей. Ролик с ней ВКонтакте набрал более пяти тысяч просмотров.

Пенсионерка гоняет на самокате с сидением, надев защитный шлем. Прохожие на улицах не оставляют ее без внимания, постоянно оборачиваясь вслед.

В соцсетях народ шутит, что женщина забрала средство передвижения у внука. Некоторые, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", переживают, что пенсионерка ведет себя безрассудно, поскольку в случае падения рискует получить серьезные травмы.