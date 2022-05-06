Операция прошла успешно

Врачи из Луховицкой больницы вытащили из тела 62-летнего пациента паразитарную кисту размером в 13 с лишним сантиметров. Внутри нее жили ленточные черви, попавшие в организм мужчины из-за несоблюдения гигиены при общении с домашним питомцем.

Заведующий хирургическим отделением Илья Луньков указал, что удаление такого образования – процесс непросой. Важно не повредить оболочку, чтобы содержимое не попало в орган. В противном случае начнется мощнейшая интоксикация, и пациент умрет, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Кисту успешно удалили, орган удалось сохранить.