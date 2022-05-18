Представителям США придется работать на площади Защитников Донбасса

24 февраля разделило жизнь нашей страны на до и после. Старт специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса заставил ряд западных политиков-русофобов скинуть маски. Теперь многие европейские и американские деятели выступают с откровенно антироссийских позиций и всячески стараются надавить на наше государство.



Фактически обыденностью стали бесконечные дипломатические разборки между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. При этом именно Вашингтон выступает провокатором, а также значительно усугубляет ситуацию на территории украинского государства.

Депутаты Московской городской Думы решили привлечь внимание дипломатических работников Соединенных Штатов к подвигам, которые на землях Незалежной совершают российские, донецкие и луганские военные. В их честь планируют назвать безымянные земли перед американским посольством в Москве. Московские парламентарии выступили с инициативой присвоить адрес посольству на площади Защитников Донбасса.

Глава Мосгордумы Степан Орлов сообщил, что жители столицы регулярно просят депутатов увековечить память героических защитников донбасских республик. Парламентарии поддержали инициативу горожан и озвучили их просьбы московской администрации.

Парламентарии четырех депутатских объединений в МГД: "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и "Моя Москва"– направили соответствующее обращение в столичное правительство.

Если инициативу поддержат, название "площадь Защитников Донбасса" будет присвоено безымянной территории на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы в непосредственной близости от дипмиссии Соединенных Штатов Америки. Таким образом, иностранные дипломаты получат более запоминающийся топографический ориентир.