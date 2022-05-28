Опасения по падению турпотоков не подтвердились

В этом сезоне турецкие отели готовились принять около миллиона туристов из России и Украины – традиционно, именно они составляют основной туристический поток. Однако спецоперация внесла свои коррективы. Представители отрасли стали опасаться, что понесут огромные убытки, поэтому постарались в более короткий срок переориентировать свою направленность на другие страны.

Глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что сейчас растет спрос на отдых среди граждан Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании, Великобритании. Впервые страна за первые четыре месяца года приняла 8,89 млн туристов, из которых большинство – иностранцы. Показатель увеличился на 172,5%.

Первое место по турпотоку у Германии, второе у Болгарии, а третье у Ирана. После идет Россия и Великобритания.

Отельер рассказал, что во многом это получилось благодаря рекламной деятельности Турецкого агентства по продвижению туризма. Это позволило привлечь внимание людей из Испании, Греции, Италии, Франции и США.

За последнее время средний объем расходов одного туриста в Турции значительно вырос. Если раньше это было 670 долларов, то теперь почти 870 долларов. Местные власти надеются, что скоро показатель получится увеличить до 1 тысячи долларов.