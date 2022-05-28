Журналисты полагают, что борт не пропустили

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, который летел из Стамбула в Москву, не смог пролететь через российскую воздушную границу. Борт около часа кружил над Белоруссией, пытаясь сделать заход, но оба раза разворачивался. Об этом сообщают данные Fightradar.

Сейчас самолет находится в Вильнюсе. Согласно данным столичного аэропорта "Внуково", рейс отменили. При этом на сайте аэропорта Вильнюса в разделе прилетов указано, что рейс TK 413 приземлился в литовском аэропорту "вовремя".

Как пишет издание People Onliner, самолет, вероятно, не пропустили в воздушное пространство Российской Федерации.