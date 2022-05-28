Появились подробности жуткой драки с украинцами в Австрии

Появились подробности жуткой драки с украинцами в Австрии
Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Мужчины ругались и плевались из-за замечания

Австрийское издание Heute, которое первым сообщило о драке в центре Вены с участием украинцев, рассказало, почему произошел инцидент. По данным СМИ, мужчинам на черных иномарках не понравилось замечание таксистов, которые попросили их не стоять на специальной парковке перед отелем "Бристоль". 

Несколько молодых людей на внедорожниках с украинскими номерами жестко избили двух человек. Один из пострадавших не смог самостоятельно встать даже после того, как нападавшие покинули место происшествия.

Как сообщает пресса, им оказался 47-летний таксист, который после нападения потерял сознание. Врачи подозревают у него перелом черепа. Второй пострадавший был легко ранен. 

По словам представителя полиции Кристофера Верньяка, незадолго до инцидента между таксистами и украинцами произошел спор. Политический мотив в деле исключен. 

Очевидцы сообщили, что водители попросили украинских граждан покинуть парковку, которая предусмотрена специально для их авто. После этого ситуация обострилась. Украинцы начали ругаться и плевать на такси, а затем напали на мужчин. 

Следствие уже начало проверку в отношении действий нападавших. Предварительно, их считают виновными в произошедшем. 

Источник: Heute ✓ Надежный источник
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