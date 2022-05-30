Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
860 новости
Профильные эксперты сообщили, что по предварительному анализу результатов Всеобщей переписи населения, за прошлый год в нашей стране стало на целых четыре города-миллионника больше.
Как сообщает интернет-издание "Свободная пресса", речь идет о Краснодаре, Перми, а также Воронеже и Красноярске.
Таким образом, на сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается 16 городов, в которых на постоянной основе живет более одного миллиона человек, добавляет издание "МИР24".
О планах Пекина разузнали американские журналисты