Крупные города продолжают активно развиваться

Профильные эксперты сообщили, что по предварительному анализу результатов Всеобщей переписи населения, за прошлый год в нашей стране стало на целых четыре города-миллионника больше.



Как сообщает интернет-издание "Свободная пресса", речь идет о Краснодаре, Перми, а также Воронеже и Красноярске.

Таким образом, на сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается 16 городов, в которых на постоянной основе живет более одного миллиона человек, добавляет издание "МИР24".