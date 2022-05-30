Четыре новых города-миллионника появились в России

Крупные города продолжают активно развиваться

Профильные эксперты сообщили, что по предварительному анализу результатов Всеобщей переписи населения, за прошлый год в нашей стране стало на целых четыре города-миллионника больше.

Как сообщает интернет-издание "Свободная пресса", речь идет о Краснодаре, Перми, а также Воронеже и Красноярске.

Таким образом, на сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается 16 городов, в которых на постоянной основе живет более одного миллиона человек, добавляет издание "МИР24".

Источник: Смотрим ✓ Надежный источник
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