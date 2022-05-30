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Столичная администрация поддерживает активное участие местных жителей в принятии решений по важным для Белокаменной вопросам. Выразить свое мнение можно с помощью проекта "Активный гражданин" – платформа специально создана для осуществления прямой демократии.
Данный портал был запущен в 2014-м году. На его базе москвичи могут выразить свое мнение по поводу благоустройства территорий, поучаствовать в выборе названия улиц и различных городских объектов, а также поделиться мнением о работе социальной сферы.
Теперь у жителей Москвы также есть возможность принять участие в голосовании за название для площади у посольства Соединенных Штатов Америки. На портале разместили варианты наименований, которые могут быть присвоены безымянной территории в Пресненском районе.
Для того чтобы поучаствовать в голосовании, необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Среди предложенных названий: площадь Защитников Донбасса, площадь Героя России Владимира Жоги, а также площадь Донецкой Народной Республики. В случае, если наибольшее число голосов получит последний вариант, в Белокаменной также появится улица или площадь, которая будет носить название Луганской Народной Республики.
Отметим, с идеей присвоить расположенной рядом с американским посольством площади звучное название выступили депутаты Мосгордумы. Как подчеркнул зампред МГД Степан Орлов, местные жители попросили парламентариев увековечить память героических защитников двух донбасских республик.
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