Доберман-гимнаст покорил пользователей Сети – видео

Доберман-гимнаст покорил пользователей Сети – видео
Фото: www.pixabay.com
Активный песик провел зарядку для любителей

Домашние питомцы постоянно выкидывает что-нибудь эдакое и поражают своим поведением любимых владельцев. При этом большие собаки отлично поддаются дрессировке и могут похвастаться не только странностями своего характера, но и интересными трюками.

Так, настоящий фурор в интернет-пространстве произвел мощный доберман, который решил сделать утреннюю зарядку. Песик и его хозяева с умом подошли к вопросу и подготовили всю необходимую атрибутику.

В итоге шерстяной любимец сделал утреннюю гимнастику на специальном коврике, а перед этим оделся в спортивный костюм. Доберман энергично растягивается, приседает, а также выполняет другие важные упражнения.

Стоит отметить, что с таким забавным тренером каждый человек может привить себе любовь к спорту. По крайней мере, большинство интернет-пользователей отметили удивительные способности собаки. При этом многие признались, что сами не прочь обзавестись таким четвероногим товарищем.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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