Явлинский улетел из России

Явлинский улетел из России
Григорий Явлинский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик отправился в Лондон

Видный государственный деятель Григорий Явлинский покинул территорию нашей страны. Такая информация появилась в распоряжении журналистов РИА "Новости".

По имеющимся данным, Явлинский улетел в столицу Великобритании. Информатор, располагающий такими сведениями сообщил, что известный политик сначала долетел до Дубая, а после этого сел на самолет, следующий в Лондон. Сообщается, что Явлинский уехал накануне, 1 июня.

Что послужило причиной отъезда, осведомитель не сообщил. Также никаких комментариев по поводу смены местонахождения не дал и сам Григорий Явлинский.

При этом социальных сетях уже опубликован видеоролик, на котором предположительно Явлинский стоит в очереди на регистрацию на рейс.

Позже пресс-секретарь политика заявил, что Явлинский уехал в отпуск, вернется "через две недели".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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