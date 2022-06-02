Политик отправился в Лондон

Видный государственный деятель Григорий Явлинский покинул территорию нашей страны. Такая информация появилась в распоряжении журналистов РИА "Новости".



По имеющимся данным, Явлинский улетел в столицу Великобритании. Информатор, располагающий такими сведениями сообщил, что известный политик сначала долетел до Дубая, а после этого сел на самолет, следующий в Лондон. Сообщается, что Явлинский уехал накануне, 1 июня.

Что послужило причиной отъезда, осведомитель не сообщил. Также никаких комментариев по поводу смены местонахождения не дал и сам Григорий Явлинский.

При этом социальных сетях уже опубликован видеоролик, на котором предположительно Явлинский стоит в очереди на регистрацию на рейс.

Позже пресс-секретарь политика заявил, что Явлинский уехал в отпуск, вернется "через две недели".