Такие меры направлены на повышение уровня комфорта граждан

Власти Московской области приняли решение издать закон, который подразумевает приобретение билетов на проезд в городском транспорте только по безналу.



Представители региональной администрации подчеркивают, что такие меры позволят повысить уровень комфорта граждан, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Также в Мособлдуме напомнили, что водитель общественного транспорта не является кассиром и должен сосредоточиться на своей прямой обязанности – безопасной доставке пассажиров из пункта А в пункт Б, сообщает "Радио 1".