Власти Подмосковья отказались от оплаты проезда в транспорте за наличные

Такие меры направлены на повышение уровня комфорта граждан

Власти Московской области приняли решение издать закон, который подразумевает приобретение билетов на проезд в городском транспорте только по безналу.

Представители региональной администрации подчеркивают, что такие меры позволят повысить уровень комфорта граждан, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Также в Мособлдуме напомнили, что водитель общественного транспорта не является кассиром и должен сосредоточиться на своей прямой обязанности – безопасной доставке пассажиров из пункта А в пункт Б, сообщает "Радио 1".

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
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