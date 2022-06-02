Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
860 новости
Власти Московской области приняли решение издать закон, который подразумевает приобретение билетов на проезд в городском транспорте только по безналу.
Представители региональной администрации подчеркивают, что такие меры позволят повысить уровень комфорта граждан, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Также в Мособлдуме напомнили, что водитель общественного транспорта не является кассиром и должен сосредоточиться на своей прямой обязанности – безопасной доставке пассажиров из пункта А в пункт Б, сообщает "Радио 1".
О планах Пекина разузнали американские журналисты