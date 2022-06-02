В Подмосковье разыскивают владельца потерянных рогов

Необычный случай произошел в Балашихе

У жителей Московской области активно обсуждают курьезный инцидент, который произошел в Балашихе. Там в интернет-пространстве разместили необычная объявление о находке рога. При этом автор публикации готов отдать свою находку владельцу бесплатно – если тот подтвердит свое право собственности вторым рогом из разлученной пары.

Мужчина сообщил, что обнаружил необычный предмет в посёлке Автогенный. Судя по всему, один рог россиянину ни к чему, поэтому он готов безвозмездно отдать его хозяину.

Стоит отметить, что многие интернет-пользователей всерьёз заинтересовались находкой и даже стали выяснять, где можно приобрести такой элемент декора, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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