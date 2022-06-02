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Известный подмосковный травматолог Александр Григорьев сообщил, что в летний период к различного рода увечьям у детей в основном приводят три главные причины.
По словам профильного эксперта, в первую очередь, дети получают травмы из-за невнимательности взрослых во время активных игр на открытом воздухе.
Также дети часто получают ушибы и переломы во время катания на велосипедах и роликах.
На третьем месте в топе причин травматизма оказались игры на деревьях и заборах, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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