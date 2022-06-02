В теплый период дети страдают значительно чаще

Известный подмосковный травматолог Александр Григорьев сообщил, что в летний период к различного рода увечьям у детей в основном приводят три главные причины.



По словам профильного эксперта, в первую очередь, дети получают травмы из-за невнимательности взрослых во время активных игр на открытом воздухе.

Также дети часто получают ушибы и переломы во время катания на велосипедах и роликах.

На третьем месте в топе причин травматизма оказались игры на деревьях и заборах, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".