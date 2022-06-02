Подмосковный врач обозначил главные причины детского травматизма летом

В теплый период дети страдают значительно чаще

Известный подмосковный травматолог Александр Григорьев сообщил, что в летний период к различного рода увечьям у детей в основном приводят три главные причины.

По словам профильного эксперта, в первую очередь, дети получают травмы из-за невнимательности взрослых во время активных игр на открытом воздухе.

Также дети часто получают ушибы и переломы во время катания на велосипедах и роликах.

На третьем месте в топе причин травматизма оказались игры на деревьях и заборах, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей