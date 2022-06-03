Выбившие дверь бульдоги-омоновцы поразили пользователей Сети – видео

Выбившие дверь бульдоги-омоновцы поразили пользователей Сети – видео
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мощные псы быстро разделались с преградой

Домашние питомцы постоянно удивляют своих хозяев необычными выходками. Стоит отметить, что мощные животные готовы самостоятельно отвечать за себя и часто успешно отстаивают свою правоту. Так, преграда в виде двери не остановила группу бульдогов от того, чтобы проникнуть в жилище.

В интернет-пространстве мощных псов сравнили с командой омоновцев, которые проникают в квартиру к преступникам. Несколькими ударами тренированных лап специальная собачья дверь в дом была взломана.

Судя по всему, хозяева не предполагали, что бульдоги вернутся с прогулки в этот час. Дверь была прикрыта заглушкой. Однако такая преграда не остановила четвероногих товарищей, спешащих в уютное жилище. Пары ударов хватило, чтобы с треском снести укрепление.

После этого собаки спокойно промаршировали внутрь жилища и отправились по своим домашним делам. Интернет-пользователи пришли в восторг от силы псов и готовности достигать поставленные перед собой цели.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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