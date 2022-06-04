Возомнивший себя котом хаски умилил народ - видео

Возомнивший себя котом хаски умилил народ - видео
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пушистому не давали покоя успехи сожителя

За выходками четвероногих товарищей можно наблюдать бесконечно. Коты и собаки постоянно выкидывает что-нибудь новенькое, чем приводят в восторг своих хозяев и окружающих. Настоящей звездой интернет-пространства стал очаровательный хаски, который решил, что отныне он будет вести себя, как кот.

Судя по всему, пес живет вместе с усатым товарищем. Для развлечений последнего в квартире установлена специальная стенка, по которой котик может лазить в свое удовольствие. Однако хаски такая дискриминация не устроила, пес решил, что тоже имеет полное право пользоваться конструкцией для развлечений.

В итоге в интернет-пространстве распространился ролик, на котором огромная собака пытается запрыгнуть на стенку, предназначенную для утех котика. Стоит отметить, что пес оказался весьма целеустремленным. Несколько неудачных попыток не заставили его остановиться.

В итоге миссия была выполнена – довольный хаски забрался на самую вершину и почувствовал себя ничем не хуже ловких котов.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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