Пушистому не давали покоя успехи сожителя

За выходками четвероногих товарищей можно наблюдать бесконечно. Коты и собаки постоянно выкидывает что-нибудь новенькое, чем приводят в восторг своих хозяев и окружающих. Настоящей звездой интернет-пространства стал очаровательный хаски, который решил, что отныне он будет вести себя, как кот.



Судя по всему, пес живет вместе с усатым товарищем. Для развлечений последнего в квартире установлена специальная стенка, по которой котик может лазить в свое удовольствие. Однако хаски такая дискриминация не устроила, пес решил, что тоже имеет полное право пользоваться конструкцией для развлечений.

В итоге в интернет-пространстве распространился ролик, на котором огромная собака пытается запрыгнуть на стенку, предназначенную для утех котика. Стоит отметить, что пес оказался весьма целеустремленным. Несколько неудачных попыток не заставили его остановиться.

В итоге миссия была выполнена – довольный хаски забрался на самую вершину и почувствовал себя ничем не хуже ловких котов.