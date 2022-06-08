Мощнейшее землетрясение произошло под Байкалом

У жителей Иркутска заходили дома ходуном

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Иркутской области 8 июня. Как отмечает источник, эпицентр раходился на Байкале в 103 километрах к востоку от Иркутска. Глубина очага составила около десяти километров.

Согласно приведенным данным, в городе ощущали толчки силой до пяти баллов. Жертв и разрушений не зафиксировано, вся инфраструктура работает в штатном режиме, передает телеканал "МИР24".

Колебания также ощущали жители Бурятии и Забайкалья.


Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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