Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
861 новости
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Иркутской области 8 июня. Как отмечает источник, эпицентр раходился на Байкале в 103 километрах к востоку от Иркутска. Глубина очага составила около десяти километров.
Согласно приведенным данным, в городе ощущали толчки силой до пяти баллов. Жертв и разрушений не зафиксировано, вся инфраструктура работает в штатном режиме, передает телеканал "МИР24".
Колебания также ощущали жители Бурятии и Забайкалья.
Обеспечивать выход груза украинская сторона отказывается