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Бдительные контролеры соблюдения законов и порядков обнаружили на территории Московской области несанкционированную свалку отходов. В ходе инспекции на территории города Фрязино был найден крупный полигон со строительным мусором.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", свалка располагается на землях бывшей воинской части. При этом данная зона находится в ведомстве фрязинской администрации.
В ближайшее время профильные эксперты установят, был ли нанесен окружающей среде ущерб. Если вред экологии подтвердится, нарушителям грозит штраф в размере до 250 тысяч рублей для юрлиц и до 50 тысяч рублей для должностных лиц.
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