Под Москвой обнаружили нелегальную свалку

Нарушители закона использовали территорию города Фрязино

Бдительные контролеры соблюдения законов и порядков обнаружили на территории Московской области несанкционированную свалку отходов. В ходе инспекции на территории города Фрязино был найден крупный полигон со строительным мусором.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", свалка располагается на землях бывшей воинской части. При этом данная зона находится в ведомстве фрязинской администрации.

В ближайшее время профильные эксперты установят, был ли нанесен окружающей среде ущерб. Если вред экологии подтвердится, нарушителям грозит штраф в размере до 250 тысяч рублей для юрлиц и до 50 тысяч рублей для должностных лиц.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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