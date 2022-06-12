Влепят штраф: россиян предупредили о наказании за срубленные деревья на даче

Влепят штраф: россиян предупредили о наказании за срубленные деревья на даче
Фото: pexels.com
Самовольничать на собственном участке запрещается

Опытный юрист Илья Прокофьев напомнил жителям Российской Федерации о наказании, которое может последовать за самовольную рубку деревьев на садовом участке. Так, несчастного огородника могут заставить платить штраф в размере до четырех тысяч рублей.

Речь идет о деревьях ценной породы. Несмотря на то, что участок находится в собственности человека, заниматься рубкой деревьев без предварительной консультации с местной администрацией не стоит. Если человек хочет избавиться от дерева ценной породы, он должен получить соответствующее разрешение.

Юрист напомнил, что ценными деревьями считаются дуб, все виды грушевых, вишневых деревьев, яблони и даже некоторые березы. Впрочем, если дерево старое и начало разрушаться, его можно срубить без разрешения от местной администрации, добавил эксперт по российскому законодательству.

При этом, если участок находится в приграничной с лесными угодьями зоне, штрафные санкции могут быть увеличены до полумиллиона рублей, если "дровосека" признают виновным в нанесении серьезного ущерба лесу.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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