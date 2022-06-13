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Бывший спецназовец Александр Плюсин, который участвовал при штурме дворца афганского диктатора Амина в декабре 1979 года, скончался в 72 года. Об этом говорится на сайте Международной Ассоциации подразделения антитеррора "Альфа".
Плюсин во время штурма находился в составе бойцов "Грома" и "Зенита" – он кинул в окно гранату, осколок которой убил Амина.
Бывший спецназовец был мастером спорта СССР и многократным чемпионом КГБ СССР по самбо. О том, какая у него была роль в операции по штурму дворца стало известно только в декабре 2009 года, передает телеканал "360".
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